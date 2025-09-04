ЦАХАЛ подтвердил уничтожение 12 министров правительства хуситов: список

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала подтверждение ликвидации 12 высокопоставленных лидеров террористического режима хуситов в Йемене, сообщив подробности встречи "хуситской верхушки" в районе Саны.

"теперь можно подтвердить, что ликвидированы 12 высокопоставленных деятелей в руководстве хуситского террористического режима, – сказано в официальном сообщении ЦАХАЛа. – Удар был направлен по военной инфраструктуре, использовавшейся высшим военным командованием, где находились старшие военные фигуры, а также министры правительства, непосредственно причастные к управлению и направлению террористических действий против Израиля".

В ЦАХАЛе подчеркивают, что с момента прихода к власти хуситский террористический режим систематически использует гражданскую инфраструктуру по всей стране как прикрытие для террористической деятельности. По оценкам, около 1,5 млрд долларов используются для наращивания военной мощи и финансирования террористических акций за счет гражданского населения.

Помимо прямых атак на Государство Израиль, хуситы осуществляют террористические действия в акватории Красного моря, стремясь нанести ущерб международным морским путям и подорвать свободу судоходства в регионе, что приводит к серьезным и далеко идущим экономическим последствиям.

Хуситский террористический режим является ключевым форпостом иранского режима, который обеспечивает группировку "Ансар Аллах" финансированием и вооружением для совершения террористических акций против Израиля и других стран.

Оценка результатов удара продолжается. ЦАХАЛ продолжит решительно действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль — в любом месте и в любое время, когда это потребуется, сказано в официальном сообщении ЦАХАЛа.

В соответствии с сообщением ЦАХАЛа, в результате атаки в минувший четверг были уничтожены:

премьер-министр правительства хуситов Ахмад Галиб Насер аль-Рахауи,

министр культуры и туризма Али Касим Хусейн аль-Яфии,

глава канцелярии премьер-министра Мухаммад Касим аль-Кубси,

секретарь правительства хуситов Захид Мухаммад аль-Амиди,

министр иностранных дел и министр по делам диаспоры Джамаль Ахмад Али Амр,

министр социального обеспечения и труда Самир Мухаммад Ахмад Баджаала,

министр информации Хашим Ахмад Абд ар-Рахман Шараф ад-Дин,

министр юстиции и прав человека Муджахид Ахмад Абдулла Али,

министр по делам молодежи и спорта Али Ахмад аль-Маулид,

министр промышленности, экономики и инвестиций Муин Хашим Ахмад аль-Мухакри,

министр электроэнергии, энергетики и водного хозяйства Али Саиф Мухаммад Хасан,

министр сельского хозяйства, рыбоводства и водных ресурсов Раджуан Али Али аль-Рубаи.

Отметим, ранее в четверг министр обороны Исраэль Кац, комментируя очередную попытку хуситов обстрелять израильскую территорию ракетами, написал: "Казнь тьмой, казнь первенцев – мы завершим все десять казней."