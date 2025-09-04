Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Действуем на всех фронтах, и близких, и дальних"

Глава пресс-службы ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил в четверг, 4 сентября, с сообщением о ходе боевых действий за уходящую неделю. Он отметил, что уходящая неделя вместила в себя крайне значительные боевые достижения на всех фронтах, и ближних и далеких.

"В последние недели мы начали второй этап операции "Колесницы Гидеона, – сообщил Дефрин. – На этой неделе мы приступили к призыву десятков тысяч резервистов в подготовке к усилению удара по ХАМАСу в городе Газа. В рамках второго этапа операции "Колесницы Гидеона" силы ЦАХАЛа под командованием Южного военного округа действуют внутри города Газа. Бойцы 99-й дивизии, включая боевые группы бригады "Нахаль" и 7-й бригады, сражаются в районе Зейтун".