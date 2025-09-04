x
Израиль

Палестинский малыш сбит квадроциклом в Самарии, медики не смогли его спасти

Мада
время публикации: 04 сентября 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 19:27
Палестинский малыш сбит квадроциклом в Самарии, медики не смогли его спасти
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в районе Гильбоа в Самарии поступило сообщение о маленьком ребенке, которого сбил квадроцикл ("тракторон"). Ребенка повезли навстречу бригаде скорой помощи.

Фельдшеры и парамедики МАДА сообщили, что к ним подвезли палестинского малыша в возрасте примерно двух лет с тяжелыми множественными травмами. У ребенка не было признаков жизни, и реанимация была уже невозможна.

Израиль
