Палестинский малыш сбит квадроциклом в Самарии, медики не смогли его спасти

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в районе Гильбоа в Самарии поступило сообщение о маленьком ребенке, которого сбил квадроцикл ("тракторон"). Ребенка повезли навстречу бригаде скорой помощи.

Фельдшеры и парамедики МАДА сообщили, что к ним подвезли палестинского малыша в возрасте примерно двух лет с тяжелыми множественными травмами. У ребенка не было признаков жизни, и реанимация была уже невозможна.