x
04 сентября 2025
|
последняя новость: 17:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 сентября 2025
|
04 сентября 2025
|
последняя новость: 17:10
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ПИЦ: на севере Газы израильские военные по ошибке убили боевиков "Абу Шабаба"

Газа
ХАМАС
время публикации: 04 сентября 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 17:12

Хамасовский "Палестинский информационный центр" утверждает, что израильские военные по ошибке убили в Байт-Лахии, на севере сектора Газы, бойцов "Абу Шабаба" (дружественной Израилю группировки).

Заявлено, что это произошло во время операции по поиску туннелей.

Группировка Абу Шабаба действует в основном в районе Рафаха, на юге сектора. Что могли делать его боевики в Байт-Лахии, непонятно.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 сентября 2025

699-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

ХАМАС объявил, что казнил людей Абу Шабаба
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025

О мире с Израилем и избавлении от ХАМАСа. Интервью с Абу Шабабом