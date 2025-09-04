ПИЦ: на севере Газы израильские военные по ошибке убили боевиков "Абу Шабаба"
время публикации: 04 сентября 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 17:12
Хамасовский "Палестинский информационный центр" утверждает, что израильские военные по ошибке убили в Байт-Лахии, на севере сектора Газы, бойцов "Абу Шабаба" (дружественной Израилю группировки).
Заявлено, что это произошло во время операции по поиску туннелей.
Группировка Абу Шабаба действует в основном в районе Рафаха, на юге сектора. Что могли делать его боевики в Байт-Лахии, непонятно.
