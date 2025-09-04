x
04 сентября 2025
последняя новость: 23:15
04 сентября 2025
последняя новость: 23:15
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Насилие в арабском секторе: в Исфии застрелен 50-летний мужчина

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 04 сентября 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 22:26
Насилие в арабском секторе: в Исфии застрелен 50-летний мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Мужчина в возрасте примерно 50 лет погиб в результате вооруженного нападения в деревне Исфия. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины от огнестрельных ранений.

Полиция начала сбор улик, на месте убийства работают криминалисты, в районе выставлены блокпосты и ведется прочесывание местности.

По предварительной версии, это криминальный инцидент.

Израиль
