Насилие в арабском секторе: в Исфии застрелен 50-летний мужчина

Мужчина в возрасте примерно 50 лет погиб в результате вооруженного нападения в деревне Исфия. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины от огнестрельных ранений.

Полиция начала сбор улик, на месте убийства работают криминалисты, в районе выставлены блокпосты и ведется прочесывание местности.

По предварительной версии, это криминальный инцидент.