Насилие в арабском секторе: в Исфии застрелен 50-летний мужчина
время публикации: 04 сентября 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 22:26
Мужчина в возрасте примерно 50 лет погиб в результате вооруженного нападения в деревне Исфия. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины от огнестрельных ранений.
Полиция начала сбор улик, на месте убийства работают криминалисты, в районе выставлены блокпосты и ведется прочесывание местности.
По предварительной версии, это криминальный инцидент.
