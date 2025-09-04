В Рахате убита молодая женщина
время публикации: 04 сентября 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 12:38
В Рахате (бедуинский город в Негеве) убита 27-летняя женщина. Служба "Маген Давид Адом" констатировала ее смерть.
В сообщении МАДА сказано, что на теле женщины найдены следы ранений.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
В сообщении полиции уточняется: тело нашли на открытой местности около Рахата. По версии следствия, убийство произошло на почве семейного конфликта.