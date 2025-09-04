13-й канал: Задоров получит компенсацию в размере 17 миллионов шекелей

47-летний Роман Задоров, оправданный в марте 2023 года по делу об убийстве 13-летней Таир Рады, совершенному в 2006 году, получит от государства компенсацию в размере 17 миллионов шекелей за годы, проведенные в тюрьме, сообщает 13-й канал.

Официальных комментариев о переводе средств на момент публикации не поступало.

О том, что сумма компенсации Задорову составит примерно 17 миллионов шекелей, сайт Walla писал еще в апреле. Судя по публикации 13-го канала, сумма компенсации окончательно согласована.

Напомним, что 1 апреля 2024 года Роман Задоров, обвиненный в убийстве 13-летней школьницы из Кацрина Таир Рады, отбывший в заключении 16 лет и оправданный после повторного судебного разбирательства, подал иск против государства с требованием выплатить компенсацию в размере 45 миллионов шекелей.

30 марта 2023 года окружной суд в Нацерете в связи с "обоснованными сомнениями" (מחמת הספק) оправдал Романа Задорова по делу об убийстве 13-летней Таир Рады, совершенного в Кацрине в 2006 году. Решение было принято двумя голосами судей против одного. Ашер Кула (глава судейской коллегии) и Даниэль Царфати оправдали Задорова. Тамар Нисим-Шай считала необходимым признать его виновным в убийстве девочки.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции.

В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

11 мая 2021 года судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова.

14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым. Он сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

18 августа 2021 года окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест.

26 августа 2021 года Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Но судья Верховного суда Алекс Штейн, принимая доводы прокуратуры, ужесточил условия домашнего ареста для Романа Задорова.

26 августа 2021 года Роман Задоров был освобожден из тюрьмы "Шита" в связи с пересмотром его дела. До окончания судебного разбирательства он был помещен под домашний арест, во время которого должен был находиться в доме своей тещи в Кацрине.

После этого Задоров многократно появлялся на судебных слушаниях по его делу, а также участвовал в следственном эксперименте.

30 марта 2023 окружной суд в Нацерете оправдал Задорова в связи с "обоснованными сомнениями" в его виновности.