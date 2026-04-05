37-й день войны "Рычание льва": удары из Ирана, операция по спасению летчиков

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 36 дней войны ЦАХАЛом были нанесены более 16000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. ВВС США за 36 дней войны совершили более 13000 вылетов, поражено свыше 12500 целей, повреждено или уничтожено не менее 155 судов (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР. 28 марта к ударам по Израилю подключились йеменские хуситы.

37-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 5.04.2026

23:00

Иракские источники сообщают о пожаре на американской базе "Виктория", около багдадского аэропорта.

Зафиксирована атака БПЛА на американскую базу в Касраке (Хасака, Сирия).

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что поздно вечером 5 апреля ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Диббине, на юге Ливана, примерно в 10 км от границы Израиля.

19:00

Сигналы тревоги в связи с угрозой атаки беспилотника и ракетным обстрелом сигналы тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов на "линии противостояния" и в Верхней Галилее, в том числе в Акко.

18:00

В ходе обстрела из Ирана ракетой поврежден семиэтажный жилой дом в Хайфе. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что в результате обстрела ранены не менее четырех человек, один из раненых (мужчина примерно 82 лет) в тяжелом состоянии. Еще трое ранены легко. Четырем людям потребовалась медицинская помощь для выхода из шокового состояния.

Активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в Хайфе и окрестностях, в Верхней и Нижней Галилее, в округе А-Кармель. Одновременно с этим сирены прозвучали на юге и в центральной части Негева.

17:00

Активирована система раннего предупреждения о ракетных обстрелах на "линии противостояния". Сигнал тревоги прозвучал в Кфар-Гилади.

15:00

Сирены на "линии противостояния" в Ифтахе, Малкии, Рамот Нафтали. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что шесть человек получили легкие ранения в результате удара взрывной волны, раненые доставлены в больницу в Нагарии. Еще нескольким людям потребовалась медицинская помощь для выхода из шокового состояния.

Сигнал тревоги в Верхней Галилее.

Система раннего предупреждения была активирована в Верхней Галилее и на "линии противостояния". Сигналы тревоги прозвучали в Цфате и окрестностях.

ВВС Израиля при взаимодействии с военной разведкой уничтожили в Тегеране Мухаммада Резу Ашрафи Кахи – высокопоставленного офицера нефтяного управления Корпуса стражей исламской революции, отвечавшего за его коммерческую деятельность. По данным ЦАХАЛа, Ашрафи руководил торговыми операциями управления, оцениваемыми в миллиарды долларов ежегодно. Доходы от продажи нефти в обход международных санкций направлялись управлением на финансирование ракетной программы КСИР, закупку беспилотников, а также на поддержку "Хизбаллы", ХАМАСа и хуситов.

14:00

Вновь тревога в поселках на границе с Ливаном.

Тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях: обстрел из Ливана.

Тревога в поселке Ифтах у границы с Ливаном.

Пожарно-спасательная служба "Кабаут ве-Ацала" сообщает, что после одного из последних ракетных обстрелов юга Израиля из Ирана зафиксировано падение обломка ракеты на открытой местности в районе промзоны "Неот-Ховав". На месте происшествия работают экстренные службы. Причинен ущерб из-за взрывной волны. Возможность утечки опасных веществ исключена.

Тревога "Цева Адом" прозвучала на линии противостояния в поселке Маргалиот.

13:00

В десятках населенных пунктов Негева, включая Беэр-Шеву, Арад и Димону, сработала повторная ракетная тревога. Вскоре тревога прозвучала в Иудее. По предварительным данным, ракету удалось благополучно сбить. Информация о пострадавших не поступала.

Экстренные службы получили сообщение о попадании в районе промзоны "Неот Ховав" в Негеве. И

Ракетная тревога прозвучала в Беэр-Шеве, Араде, Димоне и населенных пунктах Негева в связи с запуском ракеты из Ирана. Предположительно, запуск был произведен из района Исфахан в центральной части Ирана.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что на протяжении всей войны террористическая организация "Хизбалла" использует близость к позициям и постам UNIFIL для прикрытия военной деятельности против Израиля и израильских сил. С начала операции "Рычание льва" было зафиксировано около 165 пусков, произведенных террористической организацией "Хизбалла", которые упали вблизи постов подразделений миротворцев ООН в Ливане UNIFIL и на территории, контролируемой силами UNIFIL.

Тревога прозвучала в районе поселка Мерон в Галилее: обстрел из Ливана.

12:00

Вновь тревога "Цева Адом" прозвучала в населенных пунктах на линии противостояния: обстрел из Ливана.

Командование тылом сообщает: начиная с воскресенья 5 апреля время на достижение защищенного пространства для жителей Эйлата и его окрестностей и для гостей этих районов будет увеличено с 30 секунд до полутора минут. Об этом изменении Командование тылом сообщило мэру Эйлата Эли Ланкри и главе местного совета Хевель-Эфлот Ханану Гинату. Увеличение времени на достижение укрытия вступит в силу в течение ближайших суток, и после завершения внедрения будет распространено обновление. Это изменение будет отражено на всех платформах оповещения Командования тылом – сиренах, портале Командования тылом и в приложении Командования тылом.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ВВС Израиля начали новую волну ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в столице Ливана. Предварительно местные жители были оповещены о необходимости эвакуироваться.

11:00

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей Дахии, южного пригорода Бейрута, которые проживают или работают неподалеку от очередной цели ВВС Израиля. "Срочное предупреждение для находящихся в южном пригороде Бейрута, в особенности в районе Гобейри, – сказано в этом сообщении. – Всем, кто находится в здании, обозначенном красным, как показано на карте, а также в соседних с ним зданиях: вы находитесь вблизи объекта, принадлежащего "Хизбалле". "Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы обязаны немедленно покинуть это здание и соседние с ним здания и отойти от них на расстояние не менее 300 метров", – подчеркивают в ЦАХАЛе.

С начала наземной военной операции против "Хизбаллы" на юге Ливана ВВС Израиля в рамках поддержки наземных сил атаковали более 2000 целей. В военных действиях участвуют истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты. ЦАХАЛ опубликовал оперативные видеокадры, на которых запечатлена работа операторов ударных беспилотников и боевых пилотов ВВС Израиля.

Военнослужащие на пунктах управления и экипажи ВВС находятся в прямом контакте с вооющими на местности бойцами, сопровождают боевые действия на разных участках, дают наводки с высоты и устраняют угрозы, нанося удары по террористам иногда на расстоянии считаных метров от израильских солдат.

Командиры обсуждают планы дальнейших действий, а командование ВВС получают обновленную оперативную картину о работе военнослужащих на местности в режиме реального времени, узнавая об оперативных потребностях и принимая решения о продолжении операции.

Ракетная тревога прозвучала в нескольких населенных пунктах Верхней Галилеи и линии противостояния: запуск ракет из Ливана. Позднее тревога прозвучала в Цфате и окрестностях.

10:00

Ракетная тревога прозвучала в поселках Авивим и Ирон в связи с обстрелом из Ливана. Позднее тревога прозвучала в Абирим и Маалот-Таршихе.

В 10:05 в Хайфе, районе Хайфского залива, Галилее, а-Амаким и других районах севера Израиля сработала ракетная тревога в связи с обстрелом из Ирана. По предварительным данным, баллистическая ракета запущена из района Исфахана. В 10:05 ЦАХАЛ сообщил о завершении инцидента, ракету удалось благополучно сбить. Сообщения о пострадавших не поступали.

09:00

В 09:18 тревога сработала в Кфар Сольд: обстрел из Ливана.

08:00

Тревога "Цева Адом" сработала в 08:48 в нескольких населенных пунктах линии противостояния и Верхней Галилеи в связи с запуском ракет из Ливана.

Пресс-служба Армии обороны Израиля: за последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 120 целей военной инфраструктуры иранского режима в центральной и западной частях Ирана. Среди атакованных целей – объекты системы баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции, объекты хранения и запуска БПЛА, а также объекты противовоздушной обороны. Уничтоженные системы ПВО представляли угрозу для самолетов израильских ВВС, и их уничтожение сохраняет воздушное превосходство ВВС в небе над Ираном.

ЦАХАЛ опубликовал кадры с камеры ракеты, запечатлевшие уничтожение систем ПВО в Иране.

Тревога "Цева адом" прозвучала в нескольких населенных пунктах на северо-западе Израиля, около границы с Ливаном. Зафиксировано вторжение БПЛА.

07:00

Уже после заявления Трампа КСИР заявил, что один из американских самолетов, участвовавших в операции по поиску летчика, был сбит или подбит к югу от Исфахана. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о спасении летчика.

"Аль-Джазира" со ссылкой на официальный источник объявила: спасенный американский офицер вывезен из Ирана.

06:00

Государственные иранские СМИ продолжают утверждать, что КСИР продолжает препятствовать эвакуации летчика.

Портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников передает: спецназ США спас второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на американского чиновника сообщил, что оба члена экипажа сбитого в Иране F-15E найдены, однако операция по спасению штурмана еще не завершена – спасательной группе предстоит вывезти его с территории Ирана. По данным "Аль-Джазиры", второй член экипажа был найден после "тяжелой перестрелки", и сейчас продолжается фаза эвакуации.

05:00

На острове Ситра в результате иранской атаки причинен ущерб нефтехранилищу Бахрейнской нефтяной корпорации (BAPCO). Возник пожар.

В ОАЭ и Бахрейне ПВО отражают очередные ракетные атаки со стороны Ирана.

04:00

Власти Кувейта заявили, что две электростанции с установками опреснения воды были атакованы иранскими беспилотниками. Был причинен значительный материальный ущерб, два энергоблока были выведены из строя. Сведений о жертвах в связи с этим ударом не поступало.

КСИР утверждает, что над Исфаханом был сбит еще один американский БПЛА MQ9. CENTCOM не комментирует.

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля, включая Хайфу, Кармиэль, Нацерет, Тверию. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО. Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Керманшаха (западный Иран). МАДА: сообщений о раненых не поступало, была оказана помощь женщине, легко травмированной по пути в убежище.

Ливанский канал "Аль-Маядин" передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Айн-Кане, юго-восточней Сайды (Сидона), на юге Ливана, примерно в 25 км от границы Израиля.

03:00

Взрыв прогремел в Дубаи (ОАЭ).

02:00

Иранский БПЛА атаковал здание консульства США в Эрбиле (Иракский Курдистан).

Ливанский канал "Аль-Маядин" передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в Батулии и Садикине, юго-восточней Тира, на юге Ливана, примерно в 15 км от границы Израиля. Также сообщается об авиаударе по цели в районе Кфар-Хатты, юго-восточней Сайды (Сидона), примерно в 25 км от границы Израиля. Есть убитые и раненые.

Иранский БПЛА атаковал здание Кувейтской нефтяной корпорации, возник пожар.

Иранские оппозиционные источники подтверждают, что американские ВВС атаковали цели около Дехдешта, в районе Кохгилуйе, на юго-западе Ирана. При этом заявляется, что были уничтожены около 60 участников поисков американского штурмана, спасшегося после падения сбитого самолета F-15. Официально эти сведения не комментируются. Проверить их невозможно. Однако достоверно известно, что в больницы Дехдешта доставлены тела убитых и раненые, пострадавшие в результате ударов ВВС США по группам "охотников". Среди не только "басиджи", но и обычные местные жители, поддерживающие режим, которые соблазнились обещаниями щедрой награды за обнаружение и пленение американского летчика.

После атаки беспилотника возник пожар на нефтеперерабатывающем комплексе Шуайх в Кувейте.

После заявления Трампа о ликвидации "неразумных" лидеров в Тегеране появились предварительные данные, что было атаковано место сбора остававшихся в живых руководителей КСИР.

Поступили сообщения об авиаударах по целям в центральной части Ирана – в районе Исфахана и Акды. Атакованы объекты КСИР.

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в южной части Израиля, включая Беэр-Шеву, Арад, Димону. ЦАХАЛ подтвердил запуск баллистической ракеты из Ирана. Судя по имеющимся данным, баллистическая ракета с кассетной боевой частью была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран). Поступили сообщения о падениях суббоеприпасов на открытой местности. МАДА: сведений о пострадавших пока нет.

Иракские источники и ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщают, что был нанесен авиаудар по лагерю проиранских шиитских боевиков из группировки "Аль-Хашд аш-Шааби", расположенному в аэропорту "Халауа" в Салах ад-Дине, к северу от Багдада.

Иранские источники передают, что были нанесены удары по цели на Черной горе в районе Кохгилуйе, на юго-западе Ирана. Сообщается об убитых и раненых, их число уточняется. Какая именно цель была атакована и кто осуществил атаку, пока неясно. Некоторые источники заявляют, что в этом районе произошли столкновения иранской милиции "Басидж" с американским спецназом, направленным для спасения штурмана сбитого самолета F-15. На этом фоне иранское агентство Tasnim распространило заявление, что якобы американские ВВС атакуют этот район, стремясь ликвидировать штурмана, которого не смогли найти и спасти. По другой версии, ВВС США атакуют с воздуха "басиджей", направленных для поиска штурмана. В указанном районе замечены американские вертолеты UH-60 Black Hawk.

00:00

Тревога в Кувейте. Системы ПВО перехватили иранские ракеты и беспилотники.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным IFRC со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц, погибли около 2000 человек, свыше 20000 получили ранения. По оценке HRANA, около 3500 убитых, из них более 1500 – гражданские лица. Израильские оценки: около 7000 убитых в рядах КСИР, "Басидж" и других силовых структур.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 25 человек: израильтяне, гражданка Филиппин и гражданин Таиланда. Медицинская помощь, по данным минздрава Израиля, была оказана примерно 6000 пострадавших, но в основном речь идет не о раненых, а о получивших травмы по пути в убежища или нуждавшихся в помощи в связи с нервным шоком.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли 11 израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

В ОАЭ при ударе по НПЗ погиб гражданин Египта.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Вячеслав ВИДМАНТ, 52 года, из Ашдода, погиб 27.3.2026 в Тель-Авиве при ракетном обстреле из Ирана.

9. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

10. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея), погибла 24.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана.

11. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

13. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

14. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

15. Офер (Пошко) МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам на границе с Ливаном, погиб 22.3.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

16. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с мужем Яроном.

17. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с женой Иланой.

18. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

19. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги (спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем).

20. Ори ПЕРЕЦ, 43 года, из Наарии, погиб 26.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана (ехал на велосипеде и не успел войти в убежище).

21. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

22. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда, убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

23. Иегуда Шмуэль ШЕРМАН, 18 лет, из Элон-Море, погиб 21.3.2026 в результате автомобильного теракта (автомобиль врезался в его квадроцикл, палестинский водитель сдался властям).

24. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

25. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

3. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

4. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

5. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

6. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

7. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

8. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

9. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

10. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

11. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

