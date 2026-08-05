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Израиль

В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмированы мотоциклист и его пассажир

ДТП
время публикации: 05 августа 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 17:33
В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмированы мотоциклист и его пассажир
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В результате ДТП на шоссе Аялон тяжело травмированы мотоциклист и его пассажир
Flash90

На шоссе Аялон, под мостом Арлозоров, автобус сбил мотоцикл, на котором вместе с водителем был пассажир. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист и его пассажир (обоим около 20 лет) получили тяжелые травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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