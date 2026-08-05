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Израиль

Нетаниягу сообщил БАГАЦу, что не собирается увольнять Бен-Гвира

Биньямин Нетаниягу
Итамар Бен-Гвир
Юрсоветник правительства
время публикации: 05 августа 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 18:14
Нетаниягу сообщил БАГАЦу, что не собирается увольнять Бен-Гвира
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Нетаниягу сообщил БАГАЦу, что не собирается увольнять Бен-Гвира
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил БАГАЦу ответ на петиции, требующие увольнения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Авторы петиций обвиняли министра во вмешательстве в работу полиции.

Нетаниягу уведомил суд, что не намерен увольнять министра и считает этот вопрос не подлежащим судебному рассмотрению. "Позиция премьер-министра не изменилась: назначение Бен-Гвира было законным, и нет оснований ни для его увольнения премьер-министром, ни для отстранения по решению суда", – говорится в ответе.

Премьер также отверг предупреждение юридического советника правительства Гали Баарав-Миара о продолжающемся вмешательстве Бен-Гвира в деятельность полиции. По словам Нетаниягу, юрсоветница "раздувает" отдельные эпизоды, пытаясь представить их как системное явление, "на основании шаткой доказательной базы, без подтверждений, а иногда и без минимальной конкретизации".

Бен-Гвир приветствовал позицию главы правительства: "Я благодарю премьер-министра за ясный ответ преступному юридическому советнику. У чиновников глубинного государства нет никаких полномочий отстранять министров. После выборов мы сами отстраним чиновников глубинного государства".

Израиль
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