Нетаниягу сообщил БАГАЦу, что не собирается увольнять Бен-Гвира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил БАГАЦу ответ на петиции, требующие увольнения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Авторы петиций обвиняли министра во вмешательстве в работу полиции.

Нетаниягу уведомил суд, что не намерен увольнять министра и считает этот вопрос не подлежащим судебному рассмотрению. "Позиция премьер-министра не изменилась: назначение Бен-Гвира было законным, и нет оснований ни для его увольнения премьер-министром, ни для отстранения по решению суда", – говорится в ответе.

Премьер также отверг предупреждение юридического советника правительства Гали Баарав-Миара о продолжающемся вмешательстве Бен-Гвира в деятельность полиции. По словам Нетаниягу, юрсоветница "раздувает" отдельные эпизоды, пытаясь представить их как системное явление, "на основании шаткой доказательной базы, без подтверждений, а иногда и без минимальной конкретизации".

Бен-Гвир приветствовал позицию главы правительства: "Я благодарю премьер-министра за ясный ответ преступному юридическому советнику. У чиновников глубинного государства нет никаких полномочий отстранять министров. После выборов мы сами отстраним чиновников глубинного государства".