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США снимают часть санкций с КСИР, Нетаниягу: существование Израиля – не предмет переговоров

США
Иран
Израиль
время публикации: 05 августа 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 18:23
США снимают часть санкций с КСИР, Нетаниягу: существование Израиля – не предмет переговоров
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США снимают часть санкций с КСИР, Нетаниягу: существование Израиля – не предмет переговоров
AP Photo/Jacquelyn Martin

Министерство торговли США сообщило о снятии санкций с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Решение принято на фоне сообщений о прогрессе на переговорах между Ираном и США.

Высокопоставленный представитель одного из арабских государств Персидского залива, знакомый с ходом переговоров, заявил телеканалу CNN: существует 50% шанс, что американо-иранское соглашение будет достигнуто уже 7 августа. Он отметил, что представителей КСИР нет в иранской делегации, ведущей переговоры.

Агентство Reuters цитирует высокопоставленный американский источник, согласно которому, США согласились предоставить Ирану контроль над судами, проходящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Обсуждается вопрос о контроле над судами, идущими в обратном направлении.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Дональд Трамп – величайший друг Израиля среди американских президентов, а США – наш величайший союзник. Но существование Израиля не является предметом переговоров. Независимо от того, будет ли заключено соглашение, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и будущее нашей страны".

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