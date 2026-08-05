"Ционут Датит": левые активисты пытались ворваться в штаб партии

Группа левых активистов митингует возле штаба партии "Ционут Датит" в центре страны.

По сообщению пресс-службы партии, митингующие пытались ворваться в помещение штаба, сотрудники которого заперлись и не могут покинуть помещение.

Активисты, чьи руки вымазаны красной краской, символизирующей кровь, выкрикивают "Арабы хотят жить".

На место прибли наряды полиции.