"Ционут Датит": левые активисты пытались ворваться в штаб партии
время публикации: 05 августа 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 10:16
"Ционут Датит": левые активисты пытались ворваться в штаб партии
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Группа левых активистов митингует возле штаба партии "Ционут Датит" в центре страны.
По сообщению пресс-службы партии, митингующие пытались ворваться в помещение штаба, сотрудники которого заперлись и не могут покинуть помещение.
Активисты, чьи руки вымазаны красной краской, символизирующей кровь, выкрикивают "Арабы хотят жить".
На место прибли наряды полиции.