x
05 августа 2026
|
последняя новость: 10:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 августа 2026
|
05 августа 2026
|
последняя новость: 10:31
05 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Ционут Датит": левые активисты пытались ворваться в штаб партии

Выборы 2026
Ционут Датит
время публикации: 05 августа 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 05 августа 2026 г., 10:16
"Ционут Датит": левые активисты пытались ворваться в штаб партии
0:00 0:00

Группа левых активистов митингует возле штаба партии "Ционут Датит" в центре страны.

По сообщению пресс-службы партии, митингующие пытались ворваться в помещение штаба, сотрудники которого заперлись и не могут покинуть помещение.

Активисты, чьи руки вымазаны красной краской, символизирующей кровь, выкрикивают "Арабы хотят жить".

На место прибли наряды полиции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook