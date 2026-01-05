x
05 января 2026
05 января 2026
Израиль

Внимание, розыск: пропал 17-летний Ариэль Амсалем из Рамат-Гана (найден)

Полиция
Розыск
время публикации: 05 января 2026 г., 07:08 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 08:15
Внимание, розыск: пропал 17-летний Ариэль Амсалем из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 17-летнего Ариэля Амсалема, проживающего на улице А-Тиква в Рамат-Гане. Вечером 4 января он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 1.77, худощавый, светлый цвет кожи, кудрявые темные волосы.

Описание одежды и обуви: серая толстовка с капюшоном, поверх которой была черная куртка, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

-----

Вскоре после публикации полиция уведомила: разыскиваемый найден.

Израиль
