ЦАХАЛ приказал жителям двух деревень на юге Ливана эвакуироваться

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение о запланированном Израилем ударе по военной структуре "Хизбаллы" на юге Ливана.

"Срочное предупреждение для жителей населенных пунктов Кафр-Хатта и Айн ат-Тина, – сказано в этом сообщении, которое сопровождается картой. – В ближайшее время Армия обороны Израиля нанесет удар по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла", который призван противостоять запрещенным попыткам группировки возобновить свою деятельность в этих двух районах".

Эдраи призывает жителей зданий, которые отмечены красным цветом на двух прилагаемых к сообщению картах, а также зданий, прилежащих к ним, немедленно эвакуироваться и отойти на расстояние на менее 300 метров.

"Пребывание в помеченной зоне подвергает вас риску", – указывает представитель ЦАХАЛа.