На юге сектора Газы уничтожен боевик террористической организации ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористу ХАМАСа, который в ближайшее время собирался осуществить теракт против действующих на юге сектора израильских сил.

Боевик представлял непосредственную угрозу военнослужащим, поэтому по нему был нанесен точечный удар. Перед атакой были приняты меры для минимизации возможного ущерба для гражданских лиц, включая применение высокоточного боеприпаса, наблюдение с воздуха и дополнительную разведывательную информацию.

Израильские войска развернуты в районе в соответствии с соглашением, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.