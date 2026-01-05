Фермеры блокируют перекрестки в знак протеста против молочной реформы

В 09:00 в понедельник, 5 января, фермеры планируют организовать транспортные заторы по всей стране в знак протеста против молочной реформы.

В планах протестующих формирование колонн тракторов и сельскохозяйственной техники, которые вызовут серьезные заторы на следующих перекрестках: на севере - Гома, Цемах, Бейт а-Нацив и Мегидо; в центре - Хефер и Билу; на юге - Гилат, Кастина и Ктура.

Также сообщается, что фермеры планируют выливать молоко на этих перекрестках, а на некоторых из них - выбрасывать фрукты и овощи, поскольку, по их утверждению, реформа затронет все полевые культуры, которые зависят от молочной отрасли и обеспечивают коровники кормами.

По утверждению фермеров, молочная реформа нанесет смертельный удар по отрасли и приведет к закрытию около 400 ферм в мошавах и кибуцах на периферии, что подорвет продовольственную безопасность Израиля.

Кроме того, фермеры протестуют против политики правительства по беспошлинному импорту сельскохозяйственной продукции из США и других стран, в то время как израильская продукция экспортируется с пошлинами, без поддержки и защиты местного сельского хозяйства.