05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
05 января 2026
05 января 2026
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Был под действием наркотиков: продлен арест водителя, ставшего причиной гибели судьи Бени Саги

Суд
ДТП
время публикации: 05 января 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 15:46
Был под действием наркотиков: продлен арест водителя, ставшего причиной гибели судьи Бени Саги
Пресс-служба полиции Израиля

Суд продлил на два дня срок содержания под стражей жителя Пальмахим в возрасте около 40 лет, которого подозревают в причастности к ДТП на 6 шоссе, ставшего причиной гибели мотоциклиста – председателя окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги.

По данным предварительного расследования, водитель ехал на своем джипе по шоссе №6 в южном направлении. На определенном этапе он выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение с мотоциклом.

Его подозревают в причинении смерти по легкомыслию, управлении транспортным средством под воздействием наркотиков и других правонарушениях.

Израиль
