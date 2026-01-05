Был под действием наркотиков: продлен арест водителя, ставшего причиной гибели судьи Бени Саги
время публикации: 05 января 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 15:46
Суд продлил на два дня срок содержания под стражей жителя Пальмахим в возрасте около 40 лет, которого подозревают в причастности к ДТП на 6 шоссе, ставшего причиной гибели мотоциклиста – председателя окружного суда Беэр-Шевы Бени Саги.
По данным предварительного расследования, водитель ехал на своем джипе по шоссе №6 в южном направлении. На определенном этапе он выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение с мотоциклом.
Его подозревают в причинении смерти по легкомыслию, управлении транспортным средством под воздействием наркотиков и других правонарушениях.