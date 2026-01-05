x
05 января 2026
Израиль

На границе с Египтом перехвачено оружие, доставленное беспилотником

Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
Египет
время публикации: 05 января 2026 г., 11:35
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию три автоматические винтовки М-16.

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Израиль
