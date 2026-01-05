На юге Газы ВВС ЦАХАЛа ликвидировали боевика, пересекшего "желтую линию"
время публикации: 05 января 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 21:46
Боевая группа 188-й бригады, действующая на юге сектора Газы, заметила боевика, пересекшего "желтую линию" и опасно приблизившегося к военным.
По наводке наземных сил ВВС ЦАХАЛа ликвидировали боевика, чтобы устранить угрозу.
Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.