05 января 2026
последняя новость: 22:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На юге Газы ВВС ЦАХАЛа ликвидировали боевика, пересекшего "желтую линию"

время публикации: 05 января 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 21:46
AP Photo/Ariel Schalit

Боевая группа 188-й бригады, действующая на юге сектора Газы, заметила боевика, пересекшего "желтую линию" и опасно приблизившегося к военным.

По наводке наземных сил ВВС ЦАХАЛа ликвидировали боевика, чтобы устранить угрозу.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

