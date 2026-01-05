Ивритское сообщество Wikipedia проголосовало против удаления статьи об Авнере Нетаниягу

Ивритское сообщество Wikipedia в третий раз проголосовало за то, чтобы не удалять статью об Авнере Нетаниягу, сыне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. По информации сайта "Давар", 29 редакторов проголосовали за то, чтобы удалить статью и 33 были против.

Первое обсуждение на эту тему состоялось в ноябре 2019 года, когда редактор Дэвид Шай, один из ветеранов сообщества Wikipedia, высказал мнение, что статья об Авнере Нетаниягу может быть удалена, так как в отличие от своих родственников Авнер не стремится к публичности. Он отмечал, что статья может быть добавлена вновь, когда Авнер сделает что-то выдающиеся. Тогда за удаление статьи проголосовали 34 редактора (54%), и 29 – были против. Однако согласно правилам Wikipedia, статья может быть удалена, если за это решение проголосовали более 55% редакторов.

В марте 2020 и августе 2021 года этот вопрос вновь обсуждался по просьбе Авнера Нетаниягу, который заявлял, что статья о нем не имеет общественной значимости.

В апреле 2024 года около 60% редакторов проголосовали за удаление статьи и она, действительно, была удалена. Но уже в июне в сообществе разгорелся скандал по поводу деятельности групп, пытающихся проводить интересы тех или иных политических групп. Согласно подозрениям, редакторы, придерживающиеся как левых, так и правых взглядов, организовали на различных площадках дискуссионные группы, чтобы повлиять на результаты голосования, что противоречило духу Wikipedia.

После расследования этого скандала, были заблокированы десятки пользователей. Выяснилось, что в голосовании участвовали 16 фиктивных аккаунтов. После пересчета голосов оказалось, что за удаление записи проголосовали менее 53% редакторов. Статья об Авнере Нетаниягу была восстановлена.