05 января 2026
последняя новость: 11:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 11:38
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 января 2026 г., 11:03 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 11:12
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля ликвидировала двух террористов, занимавшихся восстановлением военной инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в районе Джамиджама на юге Ливана.

"Действия террористов представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", назвал имена убитых: Али Раззак и Рабия Мухаммад Джабр.

Израиль
