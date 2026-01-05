ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео
время публикации: 05 января 2026 г., 11:03 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 11:12
Армия обороны Израиля ликвидировала двух террористов, занимавшихся восстановлением военной инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в районе Джамиджама на юге Ливана.
"Действия террористов представляют собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.
Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", назвал имена убитых: Али Раззак и Рабия Мухаммад Джабр.