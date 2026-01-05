x
Израиль

Суд признал полковника полиции виновным в злоупотреблении доверием за связь с подчиненной

Полиция
Суд
Коррупция
время публикации: 05 января 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 19:13
Суд признал полковника полиции виновным в злоупотреблении доверием за связь с подчиненной
Chaim Goldberg/FLASH90

Мировой суд Иерусалима признал полковника полиции Ави Коэна виновным в злоупотреблении доверием и попытке воспрепятствовать правосудию: по материалам отдела внутренних расследований (МАХАШ), Ави Коэн состоял в интимной связи с молодой сотрудницей полиции, а после публикации сообщений о расследовании он удалил со своего мобильного телефона переписку с ней.

Как сообщает сайт новостной службы 14 канала ИТВ, Ави Коэн признал, что состоял в сексуальной связи с сотрудницей полиции. В тот период Коэн был руководителем районной полиции, а девушка проходила срочную службу в рядах полиции.

Используя свое положение, позднее он назначил свою любовницу на должность, находившуюся у него в прямом подчинении, что квалифицируется как злоупотребление доверием.

Коэн также был признан виновным в том, что после появления публикаций о подозрениях против него он активно пытался воспрепятствовать расследованию и удалил со своего мобильного телефона сообщения и записи, которые относились к делу.

Израиль
