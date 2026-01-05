x
05 января 2026
05 января 2026
05 января 2026
последняя новость: 14:40
05 января 2026
Внимание, розыск: пропал 20-летний Авраам Накаш из Бней-Брака

время публикации: 05 января 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:48
Внимание, розыск: пропал 20-летний Авраам Накаш из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 20-летний Авраам Накаш, проживающий на улице а-Рав Моше Пардо в Бней-Браке. В последний раз его видели 1 января возле военной базы "Офер", после чего от Авраама не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 165 см, смуглый оттенок кожи, стройный, короткие каштановые волосы "ежиком", может быть одет в военную форму.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

