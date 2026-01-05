x
$
Израиль

Расследование по делу бывшего главного военного прокурора официально завершено

Расследование
Полиция
Верховный суд/БАГАЦ
военная прокуратура
время публикации: 05 января 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:43
Расследование по делу бывшего главного военного прокурора официально завершено
Flash90

В конце минувшей недели по завершении следственных мероприятий по делу бывшего главного военного прокурора генерал-майора Ифат Томер-Иерушалми вся документация была передана на повторное рассмотрение генеральному инспектору полиции Даниэлю Леви.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в полиции ожидают решения БАГАЦа по поводу того, на кого возложат полномочия контролировать дальнейшее рассмотрение дела о "сливе" следственных материалов по изолятору "Сде-Тейман" в прессу: напомним, Ифат Томер-Иерушалми является ключевой подозреваемой.

Источники, осведомленные о расследовании, категорически отрицают какое-либо участие в данном деле министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира: следствие вел специальный состав специалистов, назначенный главой следственного управления Боазом Блатом совместно с отделом безопасности в министерстве обороны.

После того, как БАГАЦ дважды отклонил просьбу министра юстиции Ярива Левина назначить контролером расследования отставного судью Ашера Кулу, Левин принял решение не назначать контролера.

Ранее Управление государственной службы "забраковало" несколько кандидатур, предложенных Яривом Левином. Помимо прочего, Левин предлагал назначить адвоката из общественной адвокатуры. Все кандидатуры были отклонены, так как не соответствуют критериям, определенным БАГАЦем.

Израиль
