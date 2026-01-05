Охана и Левин намерены вынести на голосование вотум недоверия отдельным решениям БАГАЦа

Министр юстиции Ярив Левин и спикер Кнессета Амир Охана продвигают инициативу по проведению декларативных голосований о непризнании отдельных решений Верховного суда.

Речь идет о "вотумах недоверия" решениям БАГАЦа, отменившего действие Основного закона, а также издавшего временный запрет на вступление в силу закона об изменении состава комиссии по назначению судей.

Эти "вотумы недоверия", имеющие исключительно декларативную силу, будут вынесены на рассмотрение пленарного заседания Кнессета уже 7 января. Их представит депутат Авихай Буарон ("Ликуд").

В оппозиции эту инициативу подвергли крайне резкой критике. Депутат Наама Лазими ("Демократим") заявила: "Страну захватила преступная группировка. Необходимо остановить их любыми законными способами".