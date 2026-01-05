x
Израиль

ЦАХАЛ разрешил использование электронных браслетов в Иудее и Самарии

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 05 января 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 20:50
ЦАХАЛ разрешил использование электронных браслетов в Иудее и Самарии
AP Photo/Sebastian Scheiner

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАК сообщили о начале использования в Иудее и Самарии электронных браслетов для контроля за лицами, в отношении которых действуют административные приказы об ограничении движения.

В сообщении говорится, что командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут подписал приказ, позволяющий использовать технологические средства контроля за соблюдением ограничительных мер в Иудее и Самарии. Приказ был выпущен после соответствующего решения правительства и совместной работы ЦАХАЛа, ШАБАКа, полиции Израиля, министерства юстиции и юридического советника по Иудее и Самарии.

В сообщении отмечается, что нарушение ограничений или повреждение технологических средств, предназначенных для мониторинга, является правонарушением и будет караться в соответствии с законом.

