ЦАХАЛ разрешил использование электронных браслетов в Иудее и Самарии

Пресс-службы ЦАХАЛа и ШАБАК сообщили о начале использования в Иудее и Самарии электронных браслетов для контроля за лицами, в отношении которых действуют административные приказы об ограничении движения.

В сообщении говорится, что командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут подписал приказ, позволяющий использовать технологические средства контроля за соблюдением ограничительных мер в Иудее и Самарии. Приказ был выпущен после соответствующего решения правительства и совместной работы ЦАХАЛа, ШАБАКа, полиции Израиля, министерства юстиции и юридического советника по Иудее и Самарии.

В сообщении отмечается, что нарушение ограничений или повреждение технологических средств, предназначенных для мониторинга, является правонарушением и будет караться в соответствии с законом.