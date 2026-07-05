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Израиль

Нетаниягу ответил на заявление Вэнса, что "США - единственная страна, поддерживающая Израиль"

США
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 05 июля 2026 г., 19:22 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 19:22
Биньямин Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

В интервью телеканалу Fox News Биньямин Нетаниягу отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Америка осталась единственной страной, поддерживающей Израиль. В качестве примера он привел Индию, заявив, что от пользователей этой страны он получает "на своей странице Facebook большую поддержку".

Биньямин Нетаниягу также опроверг слухи о серьезных разногласиях с Дональдом Трампом. "Я уважаю его, у нас очень хорошие отношения, но это не значит, что я согласен со всем, что он говорит". По словам израильского премьера, он "сходится во мнениях с Трампом в 99%".

Израильский премьер не стал возражать против утверждения Трампа о том, что он "знает, кто здесь босс". Нетаниягу лишь добавил, что "США являются лидером свободного мира, а Израиль – единственная демократия на Ближнем Востоке".

Падение поддержки Израиля среди молодых республиканцев Нетаниягу объяснил влиянием иностранных государств, целенаправленно формирующих негативный образ страны в социальных сетях.

Израиль
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