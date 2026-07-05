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Израиль

В Лоде изъяты контрафактные часы и одежда известных брендов почти на миллион шекелей

Полиция
время публикации: 05 июля 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 18:48
В Лоде изъяты контрафактные часы и одежда известных брендов почти на миллион шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Лода во время проверки одного из магазинов обнаружила и изъяла контрафактную продукцию почти на миллион шекелей. Операция проводилась совместно с Федерацией по защите интеллектуальной собственности.

Во время проверки в магазине были обнаружены поддельные часы класса люкс, а также сотни предметов одежды, маркированной и упакованной как товар известных брендов.

Владелец магазина задержан и доставлен в отделение полиции. Изъятый товар передан на экспертизу.

Израиль
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