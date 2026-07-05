В Лоде изъяты контрафактные часы и одежда известных брендов почти на миллион шекелей

Полиция Лода во время проверки одного из магазинов обнаружила и изъяла контрафактную продукцию почти на миллион шекелей. Операция проводилась совместно с Федерацией по защите интеллектуальной собственности.

Во время проверки в магазине были обнаружены поддельные часы класса люкс, а также сотни предметов одежды, маркированной и упакованной как товар известных брендов.

Владелец магазина задержан и доставлен в отделение полиции. Изъятый товар передан на экспертизу.