Палестинская администрация требует вернуть агентство UNRWA: "Его нельзя взять и отменить"

Представители Палестинской администрации выступили с резкой критикой в отношении объявленного Советом мира решения исключить Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) из любых видов деятельности в "новой Газе". По утверждению палестинцев, Совет мира принял "политически мотивированное решение под давлением Израиля", сообщает в воскресенье 5 июля The Jerusalem Post.

"Никто не может просто взять и отменить роль UNRWA. Мандат агентства основан на международном праве и не может быть отменен в одностороннем порядке", – заявил один из членов исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) в интервью The Jerusalem Post.

По его словам, палестинская сторона надеется, что Трамп пересмотрит свою позицию. Источники в ПА также сообщили, что ведутся контакты с "заинтересованными сторонами" с целью сохранить роль UNRWA.

По словам палестинских представителей, любые изменения в мандате UNRWA могут обсуждаться только после окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта. Они утверждают, что Израиль стремится уйти от обсуждения ключевых вопросов конфликта, включая создание палестинского государства и проблему беженцев.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить UNRWA", – заявил один из собеседников издания.

Напомним, в связи с активным участием ряда сотрудников UNRWA в террористической деятельности и из-за использования ХАМАСом объектов и транспорта агентства в террористических целях Израиль обвинил UNRWA в поддержке ХАМАСа и законодательно запретил деятельность агентства на израильской территории.

ХАМАС заявил, что любые попытки ликвидировать или заменить UNRWA являются "посягательством на международное право" и попыткой ликвидировать проблему палестинских беженцев и их право на возвращение. Террористическая организация также утверждает, что продолжение работы агентства особенно важно в условиях гуманитарного кризиса в секторе Газы.