Минздрав объявляет об отзыве из продажи популярного печенья "Петибер"

Компания "Афифит Нацерет Таасиот Бисквит" объявила о расширении отзыва из продажи ванильного печенья "Петибер" марки "Адар" в упаковках по 500 граммов. Предыдущее сообщение было опубликовано в феврале текущего года.

Как сообщили в компании, после получения новых жалоб потребителей на нехарактерный запах в продукции и проведения проверки выяснилось, что аналогичный дефект присутствует еще в одной партии. Причиной названо окисление одного из компонентов продукта.

Речь идет о ванильном печенье "Петибер" "Адар", 500 г, номера партий SZ 32195 и 26A, срок годности 25 ноября 2026 года и 7 марта 2027 года, производитель Anmol Industries Ltd. (Индия), импортер "Афифит Нацерет Таасиот Бисквит", штрихкод 7290018790717.

Потребителей, у которых есть это печенье, просят не употреблять его в пищу.

По согласованию со службой контроля за продуктами питания северного округа минздрава компания изымает продукцию из торговых сетей.

Для связи с компанией можно отправить контактные данные на адрес электронной почты [email protected].