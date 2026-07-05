Израильский самолет впервые приземлился в самом северном гражданском аэропорту

Авиакомпания "Аркия" совместно с туристической компанией Spirit World Productions завершила уникальный проект, в рамках которого были выполнены четыре специальных рейса в район Северного полюса. Как утверждают организаторы, впервые в истории Государства Израиль израильский самолет совершил посадку в самом близком к Северному полюсу гражданском аэропорту, сообщает AviationNewsIL.

Рейсы выполнялись на самолете Airbus A320 авиакомпании "Аркия". По пути была предусмотрена техническая посадка в Хельсинки для дозаправки. Конечным пунктом стал аэропорт Лонгйир – самый северный в мире аэропорт, обслуживающий регулярные рейсы. Он является воздушными воротами архипелага Шпицберген (Свальбард) в Северном Ледовитом океане.

В компании Spirit заявили, что проект стал очередным шагом в реализации их стратегии по открытию для израильских туристов новых экзотических направлений. По словам организаторов, успешное выполнение полетов продемонстрировало высокий уровень подготовки и логистических возможностей "Аркия" при выполнении сложных рейсов в отдаленные районы мира.

Генеральный директор "Аркия" Оз Барловиц назвал совместный проект со Spirit "еще одним примером высокого профессионального уровня авиакомпании". "Мы гордимся тем, что можем выполнять исторические и уникальные авиационные проекты наряду с нашей регулярной деятельностью и вновь доказывать, что способны успешно реализовывать самые сложные задачи в любой точке мира", – отметил он.