Ynet: прерваны переговоры между Хенделем и Ганцем о совместном участии в выборах

Переговоры между главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем и лидером партии "Милуимники" Йоазом Хенделем зашли в тупик и прерваны.

Как сообщает Ynet со ссылкой на осведомленные о ходе переговоров источники, причиной срыва переговоров были "завышенные" требования Хенделя. Кроме того, Ганц и его ближайший союзник Деди Симхи отказались обязаться, что не войдут в коалицию с ультраортодоксами.

Как сообщалось ранее, Хендель ведет переговоры с Юлием Эдельштейном и Айелет Шакед о совместном участии в выборах.

5 июля Деди Симхи сказал в эфире "Кан РЭКА", что переговоры о формировании единого списка с "Кахоль Лаван" продолжаются. "Наша цель – создать партию, которая навяжет обоим блокам создание широкого сионистского правительства", - заявил Симхи.