ЦАХАЛ нанес удар по группе боевиков "Хизбаллы" в районе Аль-Акида
время публикации: 05 июля 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 20:51
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Командо" заметили группу боевиков на мотоциклах в районе Аль-Акида, недалеко от "зоны безопасности".
В ЦАХАЛе заявили, что по боевикам, представлявшим опасность для израильских военных, был нанесен "точечный удар". Боевики были ликвидированы.
ЦАХАЛ заявляет, что продолжит действовать против любых угроз израильским военным и не допустит нанесения ущерба гражданам Израиля.