ЦАХАЛ нанес удар по группе боевиков "Хизбаллы" в районе Аль-Акида

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Командо" заметили группу боевиков на мотоциклах в районе Аль-Акида, недалеко от "зоны безопасности".

В ЦАХАЛе заявили, что по боевикам, представлявшим опасность для израильских военных, был нанесен "точечный удар". Боевики были ликвидированы.

ЦАХАЛ заявляет, что продолжит действовать против любых угроз израильским военным и не допустит нанесения ущерба гражданам Израиля.