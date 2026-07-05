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Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по группе боевиков "Хизбаллы" в районе Аль-Акида

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 05 июля 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 20:51
ЦАХАЛ нанес удар по группе боевиков "Хизбаллы" в районе Аль-Акида
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что бойцы бригады "Командо" заметили группу боевиков на мотоциклах в районе Аль-Акида, недалеко от "зоны безопасности".

В ЦАХАЛе заявили, что по боевикам, представлявшим опасность для израильских военных, был нанесен "точечный удар". Боевики были ликвидированы.

ЦАХАЛ заявляет, что продолжит действовать против любых угроз израильским военным и не допустит нанесения ущерба гражданам Израиля.

Израиль
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