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Ближний Восток

В Аравийском море прекращены поиски пропавшего без вести члена экипажа американского вертолета

США
Война с Ираном
время публикации: 05 июля 2026 г., 21:41 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 21:50
В Аравийском море прекращены поиски пропавшего без вести члена экипажа американского вертолета
U.S. Navy via AP

Командование Пятого американского флота сообщило об остановке поисков пропавшего без вести военнослужащего, находившегося на борту вертолета, совершившего 1 июля аварийную посадку в акватории Аравийского моря.

"Активные поиски моряка из состава пятой вертолетной эскадрильи, базирующейся на борта авианосца George H.W. Bush остановлены. Поиски продолжались более 102 часов на площади в 14000 квадратных миль", – говорится в заявлении.

Три остальные члена экипажа вертолета MH-60S Sea Hawk получили ранения, но были спасены. Ведется расследование. По первоначальным данным, причиной чрезвычайной ситуацией не стали враждебные действия.

Ближний Восток
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В Аравийском море совершил аварийную посадку американский вертолет, член экипажа пропал без вести