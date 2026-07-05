В Аравийском море прекращены поиски пропавшего без вести члена экипажа американского вертолета
время публикации: 05 июля 2026 г., 21:41 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 21:50
Командование Пятого американского флота сообщило об остановке поисков пропавшего без вести военнослужащего, находившегося на борту вертолета, совершившего 1 июля аварийную посадку в акватории Аравийского моря.
"Активные поиски моряка из состава пятой вертолетной эскадрильи, базирующейся на борта авианосца George H.W. Bush остановлены. Поиски продолжались более 102 часов на площади в 14000 квадратных миль", – говорится в заявлении.
Три остальные члена экипажа вертолета MH-60S Sea Hawk получили ранения, но были спасены. Ведется расследование. По первоначальным данным, причиной чрезвычайной ситуацией не стали враждебные действия.