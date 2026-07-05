Власти Турции депортировали россиянку, которую на родине обвиняют в "дискредитации армии"

Власти Турции депортировали в РФ 24-летнюю Ариадну Литвинову, которую на родине обвиняют в "дискредитации армии" за антивоенные надписи на "патриотических" плакатах. Об этом сообщил Telegram-канал "Тюремный адвокат".

Девушку выслали из Турции 4 июня. Она прилетела в аэропорт Внуково. Связи с ней нет. Правозащитники предполагают, что ее везут в Санкт-Петербург, чтобы поместить в СИЗО.

Издание "Вот так" пишет, что Литвинова попала в поле зрения российских силовиков в феврале 2025 года после того, как на рекламе провоенной выставки написала: "Убийцы. Мир Украине. Свободу политзаключенным". Вскоре девушку задержали и оштрафовали на 50 тысяч рублей за "дискредитацию" армии, а также возбудили уголовное дело о вандализме. Суд сначала поместил ее под стражу, а позднее освободил, наложив на нее ряд ограничений. После этого Литвинова покинула Россию. В августе 2025 года она прилетела в Турцию, где проживает ее отец.

В России дело переквалифицировали с вандализма на "дискредитацию армии".

Литвинова училась в полицейском колледже, который бросила в 2023 году.