На востоке Австралии обнаружены загадочные серебристые сферы

В штате Квинсленд на севере-востоке Австралии море вынесло на берег шесть металлических шаров серебристого цвета. Предположительно, речь идет о фрагментах космических аппаратов. Австралийские власти начали расследование.

В официальном заявлении пожарного управления штата говорится, что предметы, обнаруженные на пляже Форрест могут представлять опасность. Вокруг находок установлена 50-метровая запретная зона. При обнаружении новых объектов граждане должны немедленно оповестить власти. Касаться предметов нельзя.

Как отмечает BBC, в интернете высказываются предположения, что это могут быть части ракеты, возможно – с остатками токсичного и взрывоопасного топлива. Среди жителей событие вызвало значительный ажиотаж, ведь как рассказала владелица расположенной на пляже закусочной Лиза Скоби, в этих местах мало что происходит.

В 2023 году недалеко от Перта на западе Австралии океан вынес крупный металлический купол, оказалось, что это обтекатель индийской ракеты. А в 2011 году похожие сферы были обнаружены в Намибии на юго-западе Африки. Предположительно, в них находился гидразин – крайне взрывоопасное вещество.