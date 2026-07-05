Серийный насильник опоздал на суд, так как хотел "принять душ и выпить кофе"

Бени Села, серийный насильник, отбывающий в тюрьме "Шарон" 36-летний срок, опоздал почти на полчаса на слушание по своим жалобам против Управления тюрем. Охранникам он заявил, что сначала должен прогуляться во дворе, принять душ и выпить кофе. Судья ждала его и предупредила, что в случае, если он не явится, его жалобы будут отклонены.

Когда заседание, проходившее на территории тюрьмы, все же началось, государственный защитник попросил суд снять с него полномочия, сославшись на отсутствие сотрудничества со стороны подзащитного. Суд удовлетворил ходатайство. По словам адвоката, Села, подавший за годы, проведенные в тюрьме, сотни жалоб, вполне может представлять себя сам.

Однако во время суда Села заявил, что не может изложить свои доводы, поскольку нужные ему документы находятся на складе тюрьмы, а сам он "полностью опустошен" и "не в состоянии говорить". На втором заседании он объявил, что "не может прийти в себя после первого заседания", после чего покинул зал.

По информации сайта "Мако", судья отклонила обе жалобы Бени Селы.