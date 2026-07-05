Внимание, розыск: пропала 26-летняя Мория Блау из Бней-Брака

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 26-летней Мории Блау, жительницы Бней-Брака. Последний раз ее видели утром 5 июля.

Приметы пропавшей: рост 1.65, карие глаза. На ней были фиолетовые брюки и платье с обрезанным воротом, на ногах – голубые кроксы.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.