Внимание, розыск: пропала 26-летняя Мория Блау из Бней-Брака
время публикации: 05 июля 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 16:27
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 26-летней Мории Блау, жительницы Бней-Брака. Последний раз ее видели утром 5 июля.
Приметы пропавшей: рост 1.65, карие глаза. На ней были фиолетовые брюки и платье с обрезанным воротом, на ногах – голубые кроксы.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.