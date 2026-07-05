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Израиль

В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии

Иерусалим
Харедим
Акции протеста
время публикации: 05 июля 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 16:20
В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, протестующих против прокладки трамвайной линии. Несколько демонстрантов проникли на стройку, мешая проведению работ и ломая оборудование.

Полиция приступила к разгону демонстрантов.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что ущерб, причиненный ультраортодоксальными демонстрантами за несколько лет строительства, оценивается в 6 миллионов шекелей.

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