В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии
время публикации: 05 июля 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 16:20
На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины, протестующих против прокладки трамвайной линии. Несколько демонстрантов проникли на стройку, мешая проведению работ и ломая оборудование.
Полиция приступила к разгону демонстрантов.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что ущерб, причиненный ультраортодоксальными демонстрантами за несколько лет строительства, оценивается в 6 миллионов шекелей.
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