Один человек погиб и двое получили травмы в результате наезда автомобиля в Негеве

На открытой местности, недалеко от кибуца Шомрия, легковой автомобиль сбил трех жителей палестинских территорий. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из пострадавших, двое остальных были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с травмами средней тяжести.

Пресс-служба полиции передала, что пострадавшие в этом ДТП, по всей видимости, являются жителями Палестинской автономии и находились в Израиле незаконно.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. Проверяется версия, согласно которой наезд был совершен водителем, занимающимся доставкой в Израиль палестинских нелегалов. Ведется розыск водителя.