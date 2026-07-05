Один человек погиб и двое получили травмы в результате наезда автомобиля в Негеве
время публикации: 05 июля 2026 г., 16:43 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 16:43
На открытой местности, недалеко от кибуца Шомрия, легковой автомобиль сбил трех жителей палестинских территорий. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть одного из пострадавших, двое остальных были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве с травмами средней тяжести.
Пресс-служба полиции передала, что пострадавшие в этом ДТП, по всей видимости, являются жителями Палестинской автономии и находились в Израиле незаконно.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. Проверяется версия, согласно которой наезд был совершен водителем, занимающимся доставкой в Израиль палестинских нелегалов. Ведется розыск водителя.
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