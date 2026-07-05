Глава Генштаба Эяль Замир спустился в туннели "Хизбаллы" под крепостью Бофор

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир в воскресенье посетил район хребта Бофор на юге Ливана. Вместе с ним в поездке участвовали командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, командир 36-й дивизии бригадный генерал Ифтах Норкин, командиры бригад "Голани", коммандос, 7-й бронетанковой бригады, инженерного спецподразделения "Яалом" и другие офицеры.

Во время визита Замир ознакомился с оперативной обстановкой, спустился в обнаруженный под горным массивом подземный комплекс, встретился с военнослужащими.

"Район Бофора представляет собой господствующую высоту, насыщенную террористической инфраструктурой, – подчеркнул глава Генштаба. – "Хизбалла" при финансировании и под руководством Ирана на протяжении десятилетий создавала здесь разветвленную систему подземных сооружений, вырубленных в толще горы. Они предназначались для создания командных пунктов, управления боевыми действиями, размещения огневых позиций и подготовки атак против населенных пунктов севера Израиля. Сегодня наши силы контролируют как ключевые позиции на поверхности, так и эти подземные объекты".

Эяль Замир подчеркнул, что армия Ливана обязана выполнять условия подписанного соглашения и очищать район от боевиков Хизбаллы и террористической инфраструктуры. Он напомнил, что действия израильских войск в районе Бофора и на юге Ливана осуществляются в соответствии с принципами соглашения и предусмотренными им механизмами и направлены на обеспечение безопасности жителей северных районов Израиля. "Приказы предельно ясны: любая угроза нашим силам или населенным пунктам будет немедленно атакована и устранена", – подчеркнул он.

Обращаясь к военнослужащим 36-й дивизии, начальник Генштаба заявил: "Вы действовали наступательно, форсировали Литани и застали противника врасплох. Подписанное соглашение стало возможным благодаря вам, вашим действиям и операциям, проведенным Северным военным округом и всеми дивизиями, действовавшими в этом районе. Достигнутые вами военные успехи ослабили Хизбаллу. Она была истощена и потерпела поражение во всех столкновениях с нашими силами, и теперь возлагает надежды на своего иранского покровителя".