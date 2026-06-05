Почетные докторские степени Университета Райхмана получат экс-глава "Мосада" и бывший заложник

Университет Райхмана присвоит почетные докторские степени уходящему главе "Мосада" Давиду Барнеа, бывшему заложнику ХАМАСа Эли Шараби, журналистке Люси Аариш, филантропам Дорис и Мори Аркиным, а также Инбаль Крайс, одной из разработчиков системы противоракетной обороны "Хец-3".

В университете заявили, что почетные степени будут вручены им "в знак признания исключительного вклада в общество, государство и устойчивость Государства Израиль", сообщает Ynet.