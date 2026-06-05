Задержка работы трамвая в Гуш-Дане возникла из-за неисправности
время публикации: 05 июня 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 05:48
Из-за неисправности в системе сигнализации утром 5 июня возникли задержки с началом движения на "красной линии" легкорельсового трамвая в Гуш-Дане.
Компания "Тевель", оператор линии, сообщила, что приносит извинения за неудобства и работает над устранением неполадки.
Пассажиры, которым нужна дополнительная информация, могут обратиться в справочный центр по телефону *9943.