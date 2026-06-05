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Израиль

Задержка работы трамвая в Гуш-Дане возникла из-за неисправности

Транспорт
время публикации: 05 июня 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 05:48
Задержка работы трамвая в Гуш-Дане возникла из-за неисправности
Flash90/Miriam Alster

Из-за неисправности в системе сигнализации утром 5 июня возникли задержки с началом движения на "красной линии" легкорельсового трамвая в Гуш-Дане.

Компания "Тевель", оператор линии, сообщила, что приносит извинения за неудобства и работает над устранением неполадки.

Пассажиры, которым нужна дополнительная информация, могут обратиться в справочный центр по телефону *9943.

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