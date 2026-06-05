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Израиль

В иерусалимском супермаркете закрасили изображения женщин и девочек на товарах

Скандалы
Религия
время публикации: 05 июня 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 12:18
В иерусалимском супермаркете закрасили изображения женщин и девочек на товарах
Dor Pazuelo/Flash90

Скандал в филиале "Рами Леви Меадрин" в иерусалимском районе Гиват-Шауль: на упаковках надувных бассейнов и других летних товаров компании Intex были черным спреем закрашены изображения женщин и девочек в купальниках.

Как сообщает Walla, несколько дней назад пользовательница Facebook Йофи Тирош опубликовала

видеозапись, на которой мужчина с баллончиком черной краски закрашивает изображения женщин и девочек на рекламной экспозиции у входа в супермаркет. "Не увольняйте его за то, что он не сделал это тайком – он всего лишь выполняет указания начальства", – прокомментировала она свое видео.

Гиват-Шауль является районом с высокой долей ультраортодоксального населения. Сеть "Рами Леви" управляет там двумя филиалами: обычным и филиалом "Меадрин", работающим под более строгим религиозным контролем.

В ответ на публикацию в сети заявили: "Речь идет о единичном случае в филиале "Меадрин", обслуживающем ультраортодоксальную общественность. Внешний поставщик, работающий с сетью, закрыл изображения женщин в купальниках на упаковке товара с учетом характера филиала и клиентуры, посещающей его".

Израиль
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