Атаки ВВС Израиля в Тегеране: наземные и подземные склады ракет

В течение ночи ВВС Израиля с использованием информации военной разведки АМАН завершили волну ударов по целям террористического иранского режима по всему Тегерану. В ночь на четверг ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру ракетного комплекса баллистических ракет иранского режима.

В частности, был атакован подземный объект, который режим использовал для хранения баллистических ракет, а также объекты хранения ракет, предназначенных для поражения летательных аппаратов. Кроме того, были атакованы несколько пусковых площадок, представлявших реальную угрозу для Государства Израиль и его граждан.

В ходе нанесенных ударов истребитель ВВС обнаружил нескольких военнослужащих иранского террористического режима, которые приводили в действие заряженную пусковую установку с ракетами, предназначенными для поражения израильской авиации.