В Афуле автомобиль сбил двух женщин, состояние пострадавших тяжелое

На улице Хативат "Кфир" в Афуле автомобиль сбил двух молодых женщин, переходивших дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что обе женщины (примерно 20 лет) получили тяжелые травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "А-Эмек". В эту же больницу с легкими травмами доставлен водитель машины.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.