В Афуле автомобиль сбил двух женщин, состояние пострадавших тяжелое
время публикации: 05 мая 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 22:45
На улице Хативат "Кфир" в Афуле автомобиль сбил двух молодых женщин, переходивших дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что обе женщины (примерно 20 лет) получили тяжелые травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу "А-Эмек". В эту же больницу с легкими травмами доставлен водитель машины.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
