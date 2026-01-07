Сегаль: Нетаниягу намерен сделать личные назначений в предвыборный список. "Ликуд": это фейк

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен потребовать от ЦК "Ликуда" предоставить ему право на не менее чем пять персональных назначений в предвыборный список. Об этом сообщает журналист "Кешет" Амит Сегаль.

Согласно опубликованной информации, глава "Ликуда" планирует кооптировать в список фигуры, которые популярны среди основного ядра избирателей правящей партии. В частности, речь идет о бригадном генерале запаса Деди Симхи, сын которого погиб в Реим 7 октября 2023 года, а также об Ицике Бунцеле, сын которого погиб в Газе через два месяца после начала войны. Деди Симхи и Ицик Бунцель неоднократно выступали в СМИ и на общественных мероприятиях, отстаивая политику нынешнего правительства.

Как сообщает "Кешет", премьер-министр критиковал систему праймериз, которая не позволяет ему повлиять на формирование предвыборного списка. Перед выборами в Кнессет предыдущих созывов Нетаниягу получал право кооптировать кандидатов в предвыборный список, однако на сей раз он планирует сделать свое влияние гораздо более ощутимым. Сообщается, что изначально Нетаниягу потребует предоставить ему десять мест для личных назначений, однако в итоге согласится ограничиться пятью.

Глава "Ликуда" убежден, что нет смысла привлекать фигуры в попытке перенести голоса из блока оппозиции в блок коалиции. Цель Нетаниягу – путем таких назначений привести к тому, что максимум избирателей "Ликуда" в день выборов придут на избирательные участки.

Ожидается, что требование Нетаниягу вызовет серьезное сопротивление со стороны действующих депутатов, так как эти назначения затруднят им задачу сохранения места в Кнессете.

Накануне сообщалось, что в окружении Нетаниягу взвешивают возможность назначить выборы на 26 мая. 7 января журналист Анна Барская пишет в газете "Маарив", что одной из причин является то, что этот день предшествует наступлению мусульманского праздника Ид аль-Адха. С точки зрения закона, нет препятствий для проведения выборов в этот день, однако не исключено, что цель и в том, чтобы попытаться понизить процент голосования среди израильских арабов.

Из "Ликуда" поступил следующий комментарий на сообщение Сегаля: "Различные публикации о ожидаемых бронированных местах в списке на предстоящих выборах – это полностью фейковые новости".