Верующие на горе Мерон, несмотря на отмену паломничества. Фоторепортаж

Несмотря на официальную отмену традиционного паломничества к могиле рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон из-за ситуации в сфере безопасности, тысячи верующих находятся в районе комплекса и намерены оставаться там в Лаг ба-Омер (до 5 мая включительно).

Полиция блокировался подъездные дороги к Мерону и пропускала в поселок только местных жителей и гостей официально зарегистрированных циммеров.

По указаниям Командования тыла, в районе Мерона разрешены собрания до 200 человек на открытом воздухе и до 600 человек в помещении, однако эвакуация уже находящихся на горе людей пока не проводится.

Причина ограничений: ситуация в сфере безопасности – гора Мерон находится в 6 км от границы с Ливаном.