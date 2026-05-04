Верующие на горе Мерон, несмотря на отмену паломничества. Фоторепортаж
время публикации: 04 мая 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 15:27
Фото: David Cohen/Flash90
Несмотря на официальную отмену традиционного паломничества к могиле рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон из-за ситуации в сфере безопасности, тысячи верующих находятся в районе комплекса и намерены оставаться там в Лаг ба-Омер (до 5 мая включительно).
Полиция блокировался подъездные дороги к Мерону и пропускала в поселок только местных жителей и гостей официально зарегистрированных циммеров.
По указаниям Командования тыла, в районе Мерона разрешены собрания до 200 человек на открытом воздухе и до 600 человек в помещении, однако эвакуация уже находящихся на горе людей пока не проводится.
Причина ограничений: ситуация в сфере безопасности – гора Мерон находится в 6 км от границы с Ливаном.
