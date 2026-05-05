Тренировочный полет ВВС Израиля: реакция на критику

В ВВС Израиля отреагировали на критику после тренировочного пролета самолетов перед церемонией смены командующего военно-воздушными силами ЦАХАЛа.

По сообщению военного корреспондента "Галей ЦАХАЛ" Дорона Кадоша со ссылкой на источник в ВВС, тренировка уже состоялась и проходила в ограниченном формате, с участием нескольких самолетов, без ущерба для боеготовности и оперативной деятельности.

В ВВС заявили, что сам пролет в рамках церемонии отменен не будет; в нем должны участвовать также самолеты армии США – в рамках сотрудничества между двумя армиями.

При этом в ВВС признали, что общественность следовало заранее предупредить, как это делается в аналогичных случаях, и сообщили, что обстоятельства будут проверены.