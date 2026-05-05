Тренировочный полет ВВС Израиля: реакция на критику
время публикации: 05 мая 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 07:44
В ВВС Израиля отреагировали на критику после тренировочного пролета самолетов перед церемонией смены командующего военно-воздушными силами ЦАХАЛа.
По сообщению военного корреспондента "Галей ЦАХАЛ" Дорона Кадоша со ссылкой на источник в ВВС, тренировка уже состоялась и проходила в ограниченном формате, с участием нескольких самолетов, без ущерба для боеготовности и оперативной деятельности.
В ВВС заявили, что сам пролет в рамках церемонии отменен не будет; в нем должны участвовать также самолеты армии США – в рамках сотрудничества между двумя армиями.
При этом в ВВС признали, что общественность следовало заранее предупредить, как это делается в аналогичных случаях, и сообщили, что обстоятельства будут проверены.