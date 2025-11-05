x
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
Израиль

"Закон о призыве": ультраортодоксы совещаются, в коалиции возмущены

Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
Юлий Эдельштейн
время публикации: 05 ноября 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 11:48
Chaim Goldberg/Flash90

Вечером 4 ноября депутаты от партии "Дегель а-Тора" встретились с раввином Моше Гилелем Гиршем и представили ему проект законопроекта о призыве ультраортодоксов.

Речь идет о законопроекте, сформированном на основе принципов, представленных главой комиссии по иностранным делам и обороне Боазом Бисмутом. Как сообщили Newsru.co.il источники в "Дегель а-Тора", духовному лидеру партии были представлены положительные и проблематичные стороны законопроекта. На данный момент неизвестно, какого отношение раввина Гирша к предложению.

Публикуются противоречивые сведения о ходе переговоров по закону о призыве.

Ультраортодоксальные СМИ сообщают, что за кулисами идут переговоры между юридическим советником комиссии по иностранным делам и обороне. В то же время, депутаты от ультраортодоксальных партий утверждают, что нет прогресса на переговорах.

В свою очередь в коалиции усиливается критика в отношении законопроекта, который находится на повестке дня. Накануне в Кнессете состоялось мероприятие при участии депутатов Юлия Эдельштейна ("Ликуд") и Шарен Аскель ("Тиква Хадаша"). В мероприятии принимали участие также активисты партии "Милуимниким". "Я полтора года воздерживался от того, чтобы использовать термин "закон об уклонении от службы". Сейчас, после того, как я получил представление о том, что содержится в законопроекте, я использую этот термин", – заявил Эдельштейн.

